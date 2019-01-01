Президентка Грузії перервала візит до Білорусі та відлітає у Тбілісі

10:45 21.06.2019   Грузия

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю перервала свій візит до Білорусі і повертається в Тбілісі. 

Про це повідомило російському агентству ТАСС джерело в урядових колах Білорусі, зазначає УНН.

“Президентка Грузії їде в аеропорт, дано дозвіл на виліт літака”, — сказав співрозмовник.

Як передає кореспондент ТАСС з Будинку уряду Білорусі, грузинські журналісти, які очікували тут зустрічі президентки Грузії з прем’єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом, яка повинна була відбутися вранці в п’ятницю, в спішному порядку покинули будівлю.

Президентка Грузії прибула до Мінська з візитом в четвер. Планувалося, що вона зустрінеться з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, прем’єр-міністром і головами обох палат білоруського парламенту. Також Зурабішвілі в якості почесного гостя мала бути присутньою на церемонії відкриття II Європейських ігор.

У четвер, 20 червня, декілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту. Протестуючі зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, постраждали 52 людини, в тому числі 38 поліцейських.



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