Саміт ЄС закликав РФ відпустити українських моряків і повернути кораблі
|14:00 21.06.2019
|Крым
Лідери ЄС на саміті вкотре закликали Росію відпустити українських моряків, захоплених у листопаді минулого року, і повернути кораблі.
Про це йдеться у висновках саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Європейська Рада знову закликає Росію беззастережно звільнити захоплених українських моряків, повернути захоплені судна і забезпечити вільний прохід всіх суден через Керченську протоку відповідно до міжнародного права" - йдеться у документі.
Нагадаємо, Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Серед іншого, суд зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
МЗС РФ натомість виступив із заявою, стверджуючи, що трибунал ООН не мав права вирішувати долю полонених моряків.
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