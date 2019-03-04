Верфи оккупированного Крыма опять обещают "нагрузить" гособоронзаказом
|13:30 21.06.2019
|Крым
Загрузка судостроительных предприятий оккупированного Крыма гособоронзаказом не превышает 45%.
Как заявил журналистам глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, соответствующие планы по привлечению заводов к военным заказам будут пересмотрены, пишет FlotProm
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов на заседании Морской коллегии в оккупированном Севастополе сообщил, что судостроительные предприятия аннексированного Крыма пока не загружены заказами на перспективу после 2022 года, необходимы специальные меры для поиска контрактов.
"Объем загрузки (гособоронзаказом – ред.) промышленных предприятий Крыма сегодня составляет всего 45%, к сожалению. Данная позиция нас не устраивает. Благодаря Морской коллегии в протоколе записано, что работа будет усилена. В течение месяца мы еще раз вернемся к выполнению оборонных заказов", – цитирует ТАСС заявление Аксенова после заседания коллегии.
По словам "главы" оккупированного Крыма, в ходе заседания детализированы планы по загрузке каждого из ключевых предприятий региона. "Даны прямые указания обратить внимание и на этот год доформировать планы по ГОЗ, и на трехлетний период, при формировании бюджета, в том числе, учесть все потребности", – Аксенов.
"Сейчас главное, чтобы у крымских предприятий сохранялись кадры и компетенции для разных проектов в военной и гражданской сферах", – добавил он.
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