В бригаду Росгвардии, сформированную для охраны моста через Керченский пролив, входят специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал о создании в Керчи специальной морской бригады для обеспечения безопасности стратегически важного моста. Она располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию с суши и акватории.

"Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач. Первоочередной задачей является охрана стратегически важного Керченского моста, для этого в бригаде сформирован морской отряд. Также в бригаду входит полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения", — отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в пресс-службе, подразделения, входящие в бригаду, предназначены для выполнения служебно-боевых задач на территории Керченского и Таманского полуострова. Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Керченского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.