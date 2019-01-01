Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро в січні-травні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 66,2% ― до 3,19 млн тонн.

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти УКраїни.

Зокрема, обсяг перевезення зернових вантажів зріс в 2,2 разу ― до 1,479 млн тонн, будівельних матеріалів та інших вантажів ― в 1,4 разу, до 1,256 млн тонн, металопродукції ― на 39%, до 441,5 тис. тонн. Обсяг перевезення нафтопродуктів зменшився на 23,7% ― до 13,2 тис. тонн. Перевезення контейнерів не відбувалися.

Кількість суднопроходів по Дніпру скоротилася на 2%, або на 66 суднопроходів ― до 3235 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів по Дніпру в січні-квітні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,4 разу ― до 1,974 млн тонн.