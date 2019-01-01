У січні-травні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 66%

12:30 21.06.2019   Украина

Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро в січні-травні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 66,2% ― до 3,19 млн тонн. 

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти УКраїни.

Зокрема, обсяг перевезення зернових вантажів зріс в 2,2 разу ― до 1,479 млн тонн, будівельних матеріалів та інших вантажів ― в 1,4 разу, до 1,256 млн тонн, металопродукції ― на 39%, до 441,5 тис. тонн. Обсяг перевезення нафтопродуктів зменшився на 23,7% ― до 13,2 тис. тонн. Перевезення контейнерів не відбувалися.

Кількість суднопроходів по Дніпру скоротилася на 2%, або на 66 суднопроходів ― до 3235 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів по Дніпру в січні-квітні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,4 разу ― до 1,974 млн тонн.



Ще на цю тему:

19:01 28.05.2019
Одеський порт приймає одночасно два річкові круїзні лайнери
14:01 04.04.2019
У січні-березні УДП перевиконало план перевезення вантажів на 16%
20:02 17.05.2018
Верховной Раде рекомендуют принять доработанный законопроект о внутреннем водном транспорте
15:15 15.05.2018
Транспортный комитет Рады готов к компромиссу относительно допуска в Украину иностранных судов
15:59 27.04.2018
"Нибулон" возобновит речные пассажирские перевозки из Николаева и Херсона 15 мая
19:37 25.04.2018
Правительство одобрило новые антироссийские санкции: для судов РФ закроют реки
09:12 24.04.2018
Под Николаевом может появиться паромная переправа через Южный Буг
11:48 23.04.2018
«Нибулон» перевез 1 миллион тонн зерна по Южному Бугу
16:44 05.04.2018
МИУ планирует внедрить опыт США в законе о внутреннем водном транспорте
01:28 04.04.2018
В Херсоне утвердили стоимость проезда на водном транспорте
16:54 20.03.2018
В МИУ анонсировали открытие навигации по Днепру с сегодняшнего дня
20:28 05.02.2018
АМПУ изучает различные варианты развития Бугско-Днепровско-лиманского канала
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:30 21.06.2019
Три требования властям Грузии: в Тбилиси сегодня вечером начнется новая акция протеста
13:15 21.06.2019
Президентка Грузії: протистояння в країні вигідне Росії
11:45 21.06.2019
Более 1,5 тысяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы
10:45 21.06.2019
Президентка Грузії перервала візит до Білорусі та відлітає у Тбілісі
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:29 20.06.2019
У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку / Відео
10:59 19.06.2019
В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции
20:50 18.06.2019
У Молдові на жовтень призначили місцеві вибори
08:29 18.06.2019
Новые власти Молдовы решили взяться за предшественников
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 21.06.2019
В Кабардино-Балкарии тренируют высокогорные подразделения российских ВС
11:15 21.06.2019
ЮВО: Штурмовики в ходе учения на Кубани уничтожили ракетные комплексы условного противника
10:30 21.06.2019
Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії
21:42 20.06.2019
Путин рассказал о приблизительных потерях РФ и ЕС в результате санкций
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
16:23 20.06.2019
У Туреччині за участь у путчі 17 обвинуваченим дали 141 довічне
12:36 20.06.2019
В Турции от наводнения погибли 4 человека
Всі новини країни
Украина Украина
14:30 21.06.2019
Слідчому ФСБ заборонили обмежувати термін ознайомлення зі справою фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
14:00 21.06.2019
Саміт ЄС закликав РФ відпустити українських моряків і повернути кораблі
13:30 21.06.2019
Верфи оккупированного Крыма опять обещают "нагрузить" гособоронзаказом
13:00 21.06.2019
В Росгвардии рассказали о бригаде, охраняющей Керченский мост
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд