Оккупанты готовятся уничтожить саміе большие крымские заповедники / Карта

12:00 21.06.2019   Крым

Редактор газеты АиФ-Крым Наталья Дремова "дает расклад" каким образом будут уничтожаться два крупнейших крымских заповедника – Ялтинский и Крымский.

Об єтом Дремова рассказала на своей странице ФБ, пишет Черноморская безопасность.
 
Автор не стесняясь называет вещи своими словами: «для Крымского природного заповедника заказали проект «расчлененки». Далее автор эмоционально рассказывает, как оккупационные власти обманули надежды наивных крымчан.

«В сентябре прошлого года так и случилось: с 2014 года ратовали специалисты и общественность за передачу Крымского природного заповедника в федеральную собственность — и вот появилось постановление Правительства РФ «О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым».

Сначала все вздохнули с облегчением: мол, теперь ООПТ надежно защищена от посягательств местных «любителей природы».

Первое огорчение принесло известие о том, что статус этой территории понизили: с заповедника, где в принципе запрещена хозяйственная деятельность, а рекреационная строго ограничена — до национального парка. Статус национального парка делает Крымский природный заповедник уязвимым».

А далее в руки крымских защитников природы попал проект развития Крымского нацпарка. Главная идея: «разделение всей территории на заповедную, особо охраняемую, хозяйственную и рекреационную зоны. На минуточку — 40% территории, согласно этому плану, «уходят» под хозяйственную и рекреационную деятельность. То есть, это места, куда нога человека не просто ступит: эти земли предполагается освоить!».

Оккупанты в рекреационной зоне предлагают оборудовать тропы для обеспечения массового туризма, палаточных городков, дорог для квадроциклов и внедорожников, увеличить численность туристических маршрутов до 35, автомобильных — до 9.

Проектом предусматривается развитие 45 видов туризма, в том числе событийные корпоративные туры. Хозяйственная территория должна составить 7 тысяч га. Предусматривается на этих территориях выращивание сельхозпродукции, строительство, вплоть до капитального.

Эксперты утверждают, что схема зонирования нацпарка не отвечает даже оккупационному законодательству и носит мягко говоря странный характер: «Самое страшное в проекте преобразования заповедника в национальный парк — это то, что хозяйственные и рекреационные зоны не находятся где-то с краю. Нет, они разбросаны по всему заповеднику и фактически «расчленяют» его, превращая особо охраняемые и заповедные территории в островки. И в таких изолятах никак невозможно сохранить редкие виды растений и животных».

Эксперты отмечают, что частично ареалы краснокнижных животных, пернатых и растений попадают на земли под рекреацию и хознужды.

Местные ставленники оккупантов в этой ситуации бессильны – у объекта «федеральный статус». Крымским нацпарком управляет представительство «Управления делами президента в Республике Крым». В «Управлении» есть подведомственное предприятие, а в нём — филиал - «Крымский природный заповедник». Позиция ведомства – «хотим развивать рекреационную деятельность, а для этого нужна хозяйственная зона — давайте делать вот так, как нам нужно».

Важно отметить следующий факт - в российском законодательстве нет норм, устанавливающих долю территорий нацпарка под рекреацию или хоздеятельность.

Фото с сайта Черноморская безопасность



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