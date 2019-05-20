В Росії не заперечують можливість обміну Вишинського на Сенцова або полонених моряків
|11:30 21.06.2019
|Крым
Володимир Путін заявив, що в Кремлі пам'ятають про арештованого в Києві головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського і розмірковують про можливість його обміну на когось з українських громадян.
Про це він сказав на спілкуванні з журналістами після закінчення «прямої лінії», пише Укрінформ.
«Ми думаємо про це, ми не забули», - заявив Путін, відповідаючи на запитання російського журналіста, чи варто обміняти Вишинського на «Сенцова, моряків, кого завгодно».
Як повідомлялося, керівника "РИА Новости-Украина" Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, яка містилася на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Україна", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.
Вишинського заарештували без права внесення застави та оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він всі обвинувачення заперечує.
Пізніше Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.
7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинському до 22 липня.
27 травня Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу захисту Вишинського про затримання.
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