Делегації України та США в ОБСЄ засудили рішення російського суду щодо 12-17 років тюремного ув’язнення для п’ятьох кримських татар за нібито приналежність до організації "Хізб-ут-Тахрір", яка є легальною в Україні.

Це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Минулого вівторка, 18 червня, російський суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив до тюремних строків від 12 до 17 років 5 кримських татар за сфабрикованими обвинуваченням у нібито приналежності до організації "Хізб-ут-Тахрір", яка є легальною в Україні, але заборонена російською окупаційною владою. Україна висловлює рішучий протест на це рішення, яке є черговим випадком застосування антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти кримськотатарського народу", - заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук.

Дипломат підкреслив, що утиски та переслідування на окупованому півострові повинні негайно припинитися і Росія має звільнити усіх незаконно затриманих українців та кримських татар.

Також з цього приводу висловився в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс, який звернув увагу на те, що "в Криму етнічні українці та кримські татари зазнають переслідування, затримання та ув'язнення з боку російської окупаційної влади".

"Ми стурбовані новиною про те, що 18 червня суд у Росії засудив п'ять кримських татар до 12-17 років ув'язнення за приналежність до ісламської організації "Хізб-ут-Тахрір" Ця організація є легальною в Україні, частиною якої є Крим. Ми закликаємо Росію припинити переслідування у Криму та звільнити всіх тих, кого вона неправомірно ув'язнила, а також повернути Україні контроль над Кримом", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.