Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії
|10:30 21.06.2019
|Россия
ЄС продовжив на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через агресію в Україні - тепер вони діятимуть до 31 січня 2020 року.
Таке рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС, пише Європейська правда.
Зазначається, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей.
Секторальні економічні санкції, зокрема, обмежують доступ певних банків і компаній РФ до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС.
Санкції також накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями та встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у РФ.
Крім цього, вони обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.
Нагадаємо, 20 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити "кримські санкції" ще на один рік.
Обмежувальні заходи застосовуються до осіб та компаній, які розташовані у ЄС.
Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
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