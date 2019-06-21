Палата представників США затвердила законопроекти із $700 млн для України

10:00 21.06.2019   Украина

Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.

Про це у Facebook повідомило посольтво України в США, пише Українська правда.

Зазначається, що у проекті закону про "Про асигнування на потреби Міноборони на 2020 рік" кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 млн доларів.

Із зазначеної суми $50 мільйонів мають бути спрямовані виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

По лінії Держдепу, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств передбачено $445,7 мільйонів.

Ця сума, зокрема, охоплює асигнування для надання Україні  безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування". 

"Проекти аналогічних законодавчих актів повинні бути ухвалені також Сенатом. Після цього обидві палати Конгресу мають узгодити їх остаточну редакцію, яку буде передано на підпис президентові США", - йдеться у повідомленні.



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