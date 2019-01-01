Росія хоче утилізувати захоплений у 2014-у році підводний човен “Запоріжжя” (U-001) проекту 641 Військово-Морських Сил ЗС України.

Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері по утилізації ряду кораблів, повідомляє Український мілітарний портал.

В самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина “Запоріжжя” (U-001)

Великий підводний човен проекту Б-641 було закладено під стапельним номером С260 у березні 1970 року на Новоадміралтейському заводі (м. Ленінград). У квітні на Північному флоті було сформовано екіпаж і призначено першого командира капітана 3 рангу Володимира Косенка. Ці моряки брали активну участь у добудуванні човна. У травні того ж року субмарина була спущена на воду. 4 жовтня на ній було піднято Військово-морський прапор, далі — державні випробування і, нарешті, знакова подія — великий підводний човен був включений до складу ВМФ СРСР.

Свій бойовий шлях він розпочав на Північному флоті вже в лютому 1971 року. Пробігаючи по сторінках його історії, переконуєшся, що життя екіпажу завжди було наповнене серйозними випробуваннями на бойову зрілість. Під час бойових служб човен борознив простори Атлантики, Середземного і Баренцового морів.

За високі показники в бойовій підготовці, а саме за виконання торпедних стрільб на приз головкома ВМФ, екіпаж завжди мав добрі та відмінні оцінки. Підводний човен брав участь у широкомасштабних навчаннях ВМФ СРСР, виконував завдання дружніх візитів до Куби, Марокко, Сирії.



1 серпня 1997 року, коли в Севастополі вперше святкували День національних ВМС, на Графській пристані командир першої української субмарини капітан 3 рангу Іван Джемела з рук міністра оборони урочисто отримав бойовий прапор, освячений у Володимирському соборі столиці незалежної України.

В складі ВМС майже весь час перебував у ремонті. В 2009 році завершився один з етапів його ремонту – єдиний підводний човен ВМС України покинув плавдок “ПД-88” 13-го судоремонтного заводу Чорноморського Флоту РФ (Севастополь, бухта Троїцька) і за допомогою двох буксирів був перетягнутий до ремонтної стінки цього заводу, де і продовжиться подальший ремонт.

У березні 2012-го року “Запоріжжя” після 22-х річного ремонту вийшов із 13 Судоремонтного заводу Чорноморського флоту РФ з Кілен-бухти у напрямку з Севастопольської бухти.



18 липня 2012-го року підводний човен “Запоріжжя” Військово-Морських Сил ЗС України вийшов в море для проведення занурення і ходових випробувань у підводному положенні.



Починаючи з цього часу розпочав відновлення боєздатності з відпрацюванням ряду навчань та спеціальних вправ.