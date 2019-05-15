Українського політв'язня Володимира Балуха знову перевели в ШІЗО колонії у Тверській області Росії, де він відбуває покарання.

Про це повідомив член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко, передає ZN,UA з посиланням на Крим. Реалії.

"Йому була призначена знову здійснення і передача ... Пішли сьогодні. Сьогодні, я, коли приймальниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балуха знову помістили в ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому", - сказав Григорій Міхнов-Вайтенко.

Адвокат Балуха Ольга Дінз повідомила, що планує поїздку до свого підзахисного завтра, 21 червня.

Відзначимо, в травні українець майже місяць знаходився в ШІЗО. Раніше Балуха перевили в тюремну лікарню з СІЗО, де він перебував кілька місяців.

Нагадаємо, 18 січня Балуха вивезли з СІЗО окупованого Росією Сімферополя в невідомому напрямку. Пізніше правоохоронці встановили, що політв'язня незаконно вивезли на територію РФ. Перед виїздом з Краснодара російські тюремники відмовилися приймати у подружжя Балуха Наталії посилку з теплими речами і продуктами.

Більше півтора місяці рідні і адвокати політв'язня не знали про його місцезнаходження. Наприкінці березня стало відомо про те, що Володимира Балуха утримували в карцері слідчого ізолятора в Твері, звідки його відправили в ІК №4.