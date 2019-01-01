Поліція застосували спецзасоби проти учасників протестів біля будівлі парламенту Грузії.

Поліцейські використовували сльозогінний газ, протестувальники кидали в них пляшки і забирали щити. За даними телеканалу "Руставі-2", під час зіткнень у Тбілісі ввечері в четвер, 20 червня, були травмовані десятки людей, кілька з них госпіталізовані у важкому стані, пише ZN,UA.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, медичну допомогу надано 14 учасникам протестів і 38 співробітникам поліції.

Біля будівлі грузинського парламенту зібралися тисячі людей. Їх обурило, що російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло спікера. Протестувальники вигукували антиросійські гасла і вимагали відставки голови парламенту Іраклія Кабахідзе, міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії і голови Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі.

Пізніше градус протистояння дещо знизився, сутички протестувальників з поліцією переросли в словесні перепалки. Однак люди продовжують пікетувати будівлю парламенту.

Протести в Тбілісі почалися увечері 20 червня під час засідання Міжпарламентська асамблея православ'я в будівлі грузинського парламенту. Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов зайняв крісло спікера і почав виступ російською мовою. Опозиційні депутати заблокували проведення засідання, а біля будівлі парламенту стали збиратися обурені громадяни.

Міністерство внутрішніх справ Грузії охарактеризувало протести опозиції біля будівлі грузинського парламенту, як спробу масового перевороту і визнало, що вони вийшли за межі мирних, придбавши насильницький і злочинний характер, йдеться у повідомленні прес-служби міністерства 21 червня.

Після застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів для розгону протестувальників серед постраждалих виявилися не тільки учасники протесту, але й журналісти, які висвітлювали подію.

В лікарню з пораненням гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї, з проспекту Руставелі забрали журналістку, повідомляє грузинське видання Fortuna з посиланням на джерело. За попередніми даними, дівчина втратила око. Всього постраждало близько 70 осіб.

Для розгону демонстрантів використовувалися також водяні гармати та сльозогінний газ. Поранена дівчина - не єдиний журналіст, який постраждав під час протестів.