Сегодня малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Для экипажа корабля, принятого в состав флота в декабре прошлого года, это был первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Торжественная церемония, посвящённая возвращению корабля из дальнего похода, прошла в соединении ракетных кораблей Крымской военно-морской базы.

Экипаж корабля в течение трех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море. За этот период моряки приняли участие в плановых учениях постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе которых были отработаны вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Справочно:

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года, является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Является седьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.