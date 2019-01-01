Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь из Средиземного моря
|19:14 20.06.2019
|Севастополь
Сегодня малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Для экипажа корабля, принятого в состав флота в декабре прошлого года, это был первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Торжественная церемония, посвящённая возвращению корабля из дальнего похода, прошла в соединении ракетных кораблей Крымской военно-морской базы.
Экипаж корабля в течение трех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море. За этот период моряки приняли участие в плановых учениях постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе которых были отработаны вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.
Справочно:
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года, является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Является седьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.
Ще на цю тему:
Командующему ЧФ РФ вручено подозрение в преступлениях против Украины
Меняйло: украинский флот можно сдать на металлолом
Водолазное судно ВМС Украины взывает о помощи к шефам, но те игнорируют все просьбы
Специалисты одесской высшей мореходки предлагают усовершенствовать системы морской радиосвязи
Севастопольские депутаты вновь требуют от ЧФ РФ вернуть землю городу
Укрморречинспекция начинает проверять двигатели и все вспомогательные механизмы плавсредств