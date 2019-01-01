Путин рассказал о приблизительных потерях РФ и ЕС в результате санкций
|21:42 20.06.2019
|Россия
Потери России в результате введенных против нее с 2014 года ограничений составляют $50 млрд, заявил 20 июня президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На вопрос ведущего, что получит Россия, если выполнит все требования стран, которые ввели санкции против Москвы, Путин ответил, что Москва "ни с кем не ссорилась, и у нее нет такого желания".
"Во-вторых, что это даст, и что не даст, и что мы от этого получим. Ну, смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих санкций, рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014-го, недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США - $17 млрд, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - $27 млрд", - сказал президент, подчеркнув, что это приблизительные данные.
Путин уверен, что санкции против России применяют в связи с "ростом ее могущества".
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