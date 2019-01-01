"Нибулон" будет выполнять пассажирские рейсы из Николаева в Очаков
|21:23 20.06.2019
|Украина
С 22 июня два судна будут ходить из Николаева в Очаков.
Компания "Нибулон" с 22 июня 2019 года начинает пассажирские перевозки из Николаева в Очаков, пишет ЦТС.
Два судна, в частности, будут ходить по маршруту Николаев (ул. Каботажный мол)-Кинбурнская коса (причал "Нибулона") - г.Очаков (центральный городской пляж) ежедневно, кроме понедельника.
В будни из Николаева первый рейс запланирован на 8:00 с прибытием на Кинбурнскую косу в 9:45, а в Очаков - в 10:00. По выходным - отправление из Николаева в 7:00, а прибытие в 8:45 (Кинбурнская коса) и 9:10 (Очаков).
Стоимость билета по маршруту Николаев–Кинбурнская коса составляет 237 гривен, по маршруту Кинбурнская коса–Очаков – 48 гривен.
Ранее ЦТС писал о том, что "Нибулон" возобновил пассажирские рейсы по Южному Бугу.
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