С 22 июня два судна будут ходить из Николаева в Очаков.

Компания "Нибулон" с 22 июня 2019 года начинает пассажирские перевозки из Николаева в Очаков, пишет ЦТС.

Два судна, в частности, будут ходить по маршруту Николаев (ул. Каботажный мол)-Кинбурнская коса (причал "Нибулона") - г.Очаков (центральный городской пляж) ежедневно, кроме понедельника.

В будни из Николаева первый рейс запланирован на 8:00 с прибытием на Кинбурнскую косу в 9:45, а в Очаков - в 10:00. По выходным - отправление из Николаева в 7:00, а прибытие в 8:45 (Кинбурнская коса) и 9:10 (Очаков).

Стоимость билета по маршруту Николаев–Кинбурнская коса составляет 237 гривен, по маршруту Кинбурнская коса–Очаков – 48 гривен.

Ранее ЦТС писал о том, что "Нибулон" возобновил пассажирские рейсы по Южному Бугу.