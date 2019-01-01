Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
|19:52 20.06.2019
|Турция
Туреччина має намір направити в четвер новий корабель для пошуку нафти і газу біля Кіпру попри те, що ЄС закликав Анкару припинити "незаконне буріння".
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.
Турецькі чиновники заявили, що нове судно - це 229-метровий корабель "Yavuz", який раніше проводив буріння у водах декількох країн, включаючи Кенію, Танзанію і Малайзію. Європейський Союз у вівторок розкритикував Туреччину через плани бурити в цьому районі, попереджаючи, що готує "відповідні заходи".
Реакція ЄС пролунала після того, як турецьке бурове судно Fatih почало шукати газ і нафту у водах, що розглядаються як частина ексклюзивної економічної зони Кіпру.
Але міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що пошук запасів вуглеводнів продовжуватиметься "безперервно".
"Ми будемо продовжувати діяльність з буріння, яка випливає з наших власних законних прав, безперервно", - сказав він.
Як відомо, Греція та Кіпр вирішили попросити Раду ЄС у четвер запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона продовжить буріння в кіпрській виключній економічній зоні.
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