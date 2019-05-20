Американская бизнес-делегация впервые посетит Республику Крым. Об этом пишут «Известия». Предприниматели из США станут участниками VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ-2020). Организаторы выделят специальную квоту для бизнесменов из Соединенных Штатов, поскольку уже сейчас из-за океана поступило несколько заявок на участие в мероприятии в 2020 году.

По словам сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, американская сторона заинтересовалась проектами в сфере гостиничного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли, сообщает КрымPRESS.

«О точном количестве участников из Штатов говорить пока рано, однако квотирование будет предполагать от 10 до 20 мест. Мы готовы пригласить больше людей, однако некоторые бизнесмены, увы, боятся последствий. Учитывая настроения в Вашингтоне, опасения абсолютно обоснованы. Но мы со своей стороны намерены гарантировать американским участникам статус инкогнито, — подчеркнул Андрей Назаров. — Для нас сейчас главное — наладить контакт с американцами, обсудить стратегию дальнейшего сотрудничества».

Один из американских предпринимателей, пожелавший остаться анонимным, заявил «Известиям», что у Крыма, безусловно, есть большой инвестиционный потенциал. Однако нынешняя политическая ситуация на международной арене и позиция американского правительства создают серьезные трудности бизнесменам из США в области реализации проектов на полуострове. Так, в случае реализации каких-либо проектов с крымской стороной или на территории полуострова бизнесменам из США может грозить блокирование счетов и запрет на ведение предпринимательской деятельности.

Напомним, в сентябре прошлого года Крым уже посетила американская делегация общественников, которая выступила за признание референдума. На полуострове тогда побывали представители организации «Центр гражданских инициатив».