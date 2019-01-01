Представители Хорватии заинтересованы в продлении ресурса и модернизации двух Ан-32 ВВС Хорватии.

Украина и Хорватия отрабатывают планы расширения двустороннего ВТС в сфере авиаремонта, и в частности, в программе модернизации легких транспортных Ан-32 грузоподъемностью 6,7 тонн хорватских ВВС, сообщает Интерфакс-Украина.

Возможности организации партнерства по продлению ресурса и модернизации Ан-32 ВВС Хорватии обсуждались в ходе прошедших в рамках 53-го международного авиакосмического салона Le Bourget-2019 переговоров с представителями Министерства обороны и ВВС Хорватии.

На данном этапе хорватская сторона озвучила интерес в продлении ресурса и модернизации двух Ан-32 ВВС Хорватии.

Легкие транспортные Ан-32 входят в парк ВВС Хорватии с 1995 года.

Ранее Украина уже обеспечила по заказу Минобороны Хорватии ремонт и модернизацию самолетов МиГ-21 ВВС тактической авиации ПВО Республики Хорватия, а также вертолетов Ми-8 и Ми-17 хорватских ВВС.

В настоящее время ОПК Украины продолжает реализацию заключенного в 2009 году масштабного, объемом около 400 млн долларов, контракта в сфере ВТС на модернизацию 105 единиц Ан-32 ВВС Индии. Основной украинский исполнитель контракта, входящее в состав госконцерна "Укроборонпром" и специализирующееся на капремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36 - ГП "410 Завод ГА" (Киев) в июле 2015 года получило сертификат НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса. ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, базовое предприятие авиакластера "Укроборонпрома".

Услуги авиаремонта - одно из традиционных и перспективных направлений экспорта вооружений и спецуслуг Украины на мировом рынке вооружений. В последние годы доля авиаремонта составляет порядка 30% в общем объеме экспорта вооружений и спецуслуг Украины.

Сегодня Украина отрабатывает планы расширения ВТС со странами-членами НАТО и ведет переговоры о развитии партнерства в сфере авиаремонта с западными авиапроизводителями. В числе перспективных партнеров называются, в том числе, американские Rockwell Collins, Robinson Helicopter, Boeing.

По данным организаторов выставки, в работе Le Bourget-2019 принимают участие 2500 компаний из 49 стран.

Ранее ЦТС писал о том, что в Киеве начнут ремонтировать самолеты Boeing. Пока на "Заводе 410 гражданской авиации" отремонтируют два воздушных судна.