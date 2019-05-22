Совет Евросоюза официально продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма

17:57 20.06.2019   Крым

Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции против России за оккупацию Крыма.

Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза, передает .

«Отдельные ограничительные меры, в настоящее время нацеленные на 170 физических и 44 юридических лиц, способствуют замораживанию активов и запрету на поездки, поскольку их [Росиии] действия подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что продление санкций было одобрено еще 12 июня, но вступают они в силу с момента публикации на сайте Совета. Как правило, санкции против РФ продлеваются автоматически «письменной процедурой», то есть без открытого голосования начиная с 2014 года.



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