В Ставропольском крае экипажи полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) подняты по тревоге и совершили перелет на запасной аэродром для дальнейшего применения авиационных средств поражения по наземным целям условного противника.

Во время перелета ударные вертолеты Ми-24 и Ми-28Н осуществляли сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, перевозивших инженерно-технический персонал, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-35М в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение – полет по маршруту в заданный район.

Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут учебно-боевые стрельбы по наземным целям, которые пройдут на авиационном полигоне на территории полигона Арзгирский в Ставропольском крае.

Всего в учебно-боевых мероприятиях было задействовано более 400 военнослужащих и более 20 боевых вертолетов.