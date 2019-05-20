С экипажами полка армейской авиации ЮВО на Ставрополье началось летно-тактическое учение

18:23 20.06.2019   Ставрополь

В Ставропольском крае экипажи полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) подняты по тревоге и совершили перелет на запасной аэродром для дальнейшего применения авиационных средств поражения по наземным целям условного противника.

Во время перелета ударные вертолеты Ми-24 и Ми-28Н осуществляли сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, перевозивших инженерно-технический персонал, сообщает пресс-служба Минобороны России. 

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-35М в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение – полет по маршруту в заданный район.

Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут учебно-боевые стрельбы по наземным целям, которые пройдут на авиационном полигоне на территории полигона Арзгирский в Ставропольском крае.

Всего в учебно-боевых мероприятиях было задействовано более 400 военнослужащих и более 20 боевых вертолетов.



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