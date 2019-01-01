Более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, расположенным на четырех авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.

По плану командно-штабного учения (КШУ) с практическим применением авиации и средств ПВО ЮВО в масштабном ответно-встречном авиационном ударе были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее личным составом авиационных частей в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.

Выполнив учебно-боевые задачи на авиационных полигонах, летный состав обеспечил возвращение авиации на аэродромы постоянного базирования.

КШУ под руководством главного командования ВКС России с объединением ВВС и ПВО ЮВО завершится 21 июня.

В учении на Юге России задействовано более 10 аэродромов военного округа.