Авиация ЮВО отработала задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов в ходе масштабного учения в Крыму и на Кубани
|17:24 20.06.2019
|Крым
Более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, расположенным на четырех авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.
По плану командно-штабного учения (КШУ) с практическим применением авиации и средств ПВО ЮВО в масштабном ответно-встречном авиационном ударе были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ранее личным составом авиационных частей в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.
Выполнив учебно-боевые задачи на авиационных полигонах, летный состав обеспечил возвращение авиации на аэродромы постоянного базирования.
КШУ под руководством главного командования ВКС России с объединением ВВС и ПВО ЮВО завершится 21 июня.
В учении на Юге России задействовано более 10 аэродромов военного округа.
Ще на цю тему:
Турция поможет Грузии в модернизации аэродрома Марнеули
Грузия отказывается от штурмовиков Су-25 в пользу беспилотников
Грузинская армия может остаться без авиации
В Грузии создается командование военно-воздушных сил
Британские военные парашютисты прыгали с вертолета над Тбилиси
Минобороны Грузии подтверждает намерения продать самолеты Су-25
20 января над Тбилиси пролетят несколько российских СУ-27 2
Тбилиси готовится к первому военному авиашоу