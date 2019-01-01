Этот показатель на 2,3% выше результатов 2017 года.

Серьезные результаты демонстрирует речная отрасль Румынии. В 2018 году местными внутренними водами перевезли почти 30 млн тонн грузов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию ассоциации "Реки Украины".

По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 2,3%.

При этом контейнерные перевозки по рекам Румынии уменьшились. В прошлом году эта цифра составила 1,266 тыс. TEU, что ниже результатов предыдущего года на 73,8%.

Если оценивать достижения отрасли страны за прошедшие пять лет, то грузовые перевозки здесь превысили 147 млн тонн, а контейнерные - достигли около 17,3 тысячи TEU.

Ранее ЦТС писал о том, что по Днепру в январе-мае 2019 года перевезли более 3 млн тонн грузов.

А в июне стало известно о том, что речные перевозки в Польше упали на 13%.

Ранее ЦТС писал о том, что речные перевозки грузов в Австрии упали на 25%. Одной из причин является снижение уровня воды в местных реках из-за аномальной жары прошлым летом.

Напомним, что в прошлом году объемы перевозок по рекам Нидерландов в 2018 году снизились на 1,8%.

Годовой объем грузоперевозок по внутренним водным путям Франции составил 51,7 млн т.

По германским рекам в 2018 году перевезли 198 млн т грузов. По сравнению с 2017 годом перевозки по рекам Германии сократились на 11%.

Как известно, по рекам Украины в прошлом году перевезли 16,5 млн т грузов.