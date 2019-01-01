У Туреччині за участь у путчі 17 обвинуваченим дали 141 довічне

16:23 20.06.2019   Турция

В Анкарі 17-й суд з особливо тяжких злочинів засудив 17 осіб до 141-го довічного ув'язнення за участь у невдалому путчі 2016 року.
Про це повідомляє Анадолу.

"Суд засудив 17 осіб до 141 довічного терміну з відбуванням в колонії суворого режиму (за участь у невдалому путчі в Туреччині - ред.)", - йдеться у повідомленні, пишет Укринформ.

Наголошується, що у справі загалом проходять 224 підозрюваних, у тому числі колишній командувач ВПС Туреччини Акин Озтюрк.

Як відомо, в ніч на 15 липня 2016 року в Туреччині сталася спроба державного перевороту, під час якої 251 людина загинула, 2,2 тис. отримали поранення. В організації путчу офіційна Анкара звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США, і його організацію FЕТО.

У травні 2018 року турецький суд засудив 104 осіб до довічного ув'язнення за причетність до руху Гюлена.



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