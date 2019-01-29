У мережі показали сумний знімок колись повноводного Північно-Кримського каналу в аннексированном Криму.

Як передає Народная правда, фото у своєму Twitter опублікував блогер «Кримський бандерівець».

Після заяви представника окупаційної влади Володимира Константинова, що Криму не потрібна «брудна дніпровська вода», в мережі показали фото колись повноводного Північно-Кримського каналу.

«Крим. Північно-Кримський канал або те, що від нього залишилося, — написала мешканка окупованої Росією отруєного Армянська, опублікувавши відповідне гнітюче фото. А Константинов говорив, що дніпровська вода Криму не потрібна і навіть небезпечна», — йдеться у підписі до фото.