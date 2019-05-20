Морская авиация Черноморского флота отрабатывает бомбометание по наземным и морским целям
|14:57 20.06.2019
|Россия
Экипажи многоцелевых истребителей и фронтовых бомбардировщиков из состава отдельного морского штурмового авиационного полка, а также экипажи вертолётов и самолётов отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) проводят активную фазу лётного тактического учения (ЛТУ) с выполнением боевых упражнений на полигонах боевой подготовки в Республике Крым.
В ходе первого этапа экипажи самолётов и вертолётов отработали вопросы по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перелетом авиации на запасные аэродромы, , сообщает пресс-служба Минобороны России.
На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, а самолёты и вертолёты военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов.
Также в рамках учения экипажи Су-24М и Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.
К учебным мероприятиям привлечены экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27 –– всего более 30 единиц из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.
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