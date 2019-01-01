Мининфраструктуры Украины планирует открыть паромную линию между портом Черноморск и портом Бари (Италия)
|14:29 20.06.2019
|Украина
Министерство инфраструктуры Украины планирует открыть паромную линию между Черноморском и портом Бари на юго-востоке Италии.
Данный вопрос поднимался во время визита делегации украинского правительства в Итальянскую Республику, передает «Украинская служба информации».
Вопрос открытия переправы обсудил с итальянскими коллегами заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.
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