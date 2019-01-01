Министерство инфраструктуры Украины планирует открыть паромную линию между Черноморском и портом Бари на юго-востоке Италии.

Данный вопрос поднимался во время визита делегации украинского правительства в Итальянскую Республику, передает «Украинская служба информации».

Вопрос открытия переправы обсудил с итальянскими коллегами заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.