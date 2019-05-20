В оккупированном Крыму жалуются на нехватку оборонных заказов

13:54 20.06.2019   Крым

Объем гособоронзаказа (ГОЗ), размещенного на крымских промышленных предприятиях, составляет 45%.

Планы по загрузке предприятий такими заказами будут пересмотрены, сообщил в среду журналистам оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов, сообщает GuildHall.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии в Севастополе, сообщил, что судостроительные предприятия Крыма пока не загружены заказами на перспективу после 2022 года, необходимы специальные меры для поиска контрактов. “Объем загрузки [ГОЗ] промышленных предприятий Крыма сегодня составляет всего 45%, к сожалению. Данная позиция нас не устраивает. 

Благодаря Морской коллегии в протоколе будет записано, что работа будет усилена. В течение месяца мы еще раз вернемся к выполнению оборонных заказов”, – сказал Аксенов после заседания коллегии. По словам Аксёнова, в ходе заседания были детализированы планы по загрузке каждого из ключевых предприятий региона.

“Даны прямые указания обратить внимание и на этот год доформировать планы [по ГОЗ], и на трехлетний период, при формировании бюджета, в том числе, учесть все потребности”, – отметил «глава Крыма». Он добавил, сейчас главное, что у крымских предприятий сохраняются кадры и компетенции для разных проектов в военной и гражданской сферах.

 



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