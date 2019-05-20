В Херсонском порту возобновлено эксплуатационное дноуглубление

12:59 20.06.2019   Херсон

В акватории Херсонского морского порта возобновлено эксплуатационное дноуглубление после завершения срока действия весенне-летнего периода нерестовых запретов (с 5 апреля по 15 июня 2019 года) и проведения подготовительных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

«Эксплуатационное дноуглубление возобновлено с 16 июня. Выполнение работ необходимо для поддержания паспортных характеристик акватории и гидротехнических сооружений порта (причалов). Данные работы предусматривают очистку дна от наносов песка, ила и другого мусора с целью поддержания необходимой паспортной глубины, обеспечения нормальной эксплуатации судоходных путей и гидротехнических сооружений. Реализация этого проекта позволит на 100% использовать паспортные и проектные мощности морского порта, что, в свою очередь, приведет к увеличению грузооборота», — отметил начальник Херсонского филиала ДП «АМПУ» Владимир Гаращенко, пишет Порты Украины.

По его словам, возобновлению дноуглубительных работ предшествовало проведение предварительных промеров глубин на участках подходного канала и около причалов, а также водолазное обследование дна с изъятием посторонних предметов.

Черпание проводится одновременно на двух участках: около причалов Херсонского филиала ГП «АМПУ» работы будет выполнять плавкран КПЛ-99 с грунтоотвозной шаландой «Измаильская», а на речной части Херсонского морского подходного канала будут работать многочерпаковый земснаряд «Дунай», грунтоотвозные шаланды «Куяльницкая», «Киевская» и вспомогательное судно для завоза якорей МЗ-9.

До приостановки эксплуатационного черпания дноуглубительный флот ООО «СМД Инвест» изъял почти 70% запланированного объема выемки грунта, который составляет около 400 тыс. кубометров. Тогда черпание было проведено на якорных стоянках №3, №8, №5, №6, №6а, №7 и на участке подходного канала до карьера села Рыбальче.

Согласно сообщению, проведение работ по эксплуатационному дноуглублению осуществляется с обеспечением всех природоохранных мер в соответствии с действующими нормами и правилами.

Херсонский морской порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 километрах от устья реки. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,317 километра. В порту работают ГП «Херсонский морской торговый порт», ПАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов», ООО «Херсонес», ХПГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами», Херсонский государственный завод «Паллада» и другие портовые операторы.

Херсонский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 8% — до 3,074 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 2,3% против 2,5% в 2017 году.



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