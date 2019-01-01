Жертв вдалося уникнути завдяки проведеній заздалегідь евакуації жителів.



На півночі Молдови в місті Атаки впала частина дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє Європейська правда, пише Главком.



Як повідомив президент Молдови Ігор Додон, жертв вдалося уникнути завдяки проведеній заздалегідь евакуації жителів.



«Щойно в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів», - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.



Як повідомляє Newsmaker, обвал будинку, який давно перебував в аварійному стані, стався приблизно о 21.20.



За кілька годин до обвалу рятувальники евакуювали з будинку 46 осіб, в тому числі дітей.



Поліція оточила завалену будівлю. На місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій.



Прем'єр-міністр Майя Санду повідомила, що на засіданні уряду 20 червня обговорять подію. «Ми обговоримо можливості підтримати людей, які постраждали і залишилися без житла, і розслідуємо інцидент», - повідомила вона.