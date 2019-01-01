По меньшей мере четыре человека погибли и еще трое пострадали сегодня в результате наводнения в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

Об этом сообщило сегодня министерство внутренних дел, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Министерство сообщило, что две реки вышли из берегов в результате сильных ливней в районе Аракли черноморского региона. Шесть человек пропали без вести.

Местные телеканалы показали кадры, на которых наводнение стало причиной обрушения зданий, в частности сильно пострадала школа, также повреждены машины.

Команда спасателей из 280 человек продолжает поиски пропавших.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что из-за наводнения и оползней произошел разрыв в трубах гидроэлектростанции.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни продолжатся ливни. Губернатор провинции Трабзон призвал местных жителей соблюдать бдительность и избегать посещение пострадавших районов.



Как сообщал УНН, от ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек.