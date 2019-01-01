В Турции от наводнения погибли 4 человека
|12:36 20.06.2019
|Турция
По меньшей мере четыре человека погибли и еще трое пострадали сегодня в результате наводнения в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
Об этом сообщило сегодня министерство внутренних дел, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Министерство сообщило, что две реки вышли из берегов в результате сильных ливней в районе Аракли черноморского региона. Шесть человек пропали без вести.
Местные телеканалы показали кадры, на которых наводнение стало причиной обрушения зданий, в частности сильно пострадала школа, также повреждены машины.
Команда спасателей из 280 человек продолжает поиски пропавших.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что из-за наводнения и оползней произошел разрыв в трубах гидроэлектростанции.
Согласно прогнозам, в ближайшие дни продолжатся ливни. Губернатор провинции Трабзон призвал местных жителей соблюдать бдительность и избегать посещение пострадавших районов.
Как сообщал УНН, от ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек.
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