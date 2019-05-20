На КПВВ з окупованим Кримом запроваджують анонімне анкетування

11:57 20.06.2019   Крым

Міністерство з питань окупованих територій запроваджує моніторинг на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у формі анонімного анкетування.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юсуф Куркчі.

"Найближчим часом МінТОТ буде здійснюватися моніторинг потреб українських громадян з тимчасово окупованих територій на КПВВ адміністративної межі з Автономною Республікою Крим – Чаплинка, Каланчак і Генічеськ у формі анонімного анкетування", - зазначив він.

Куркчі пояснив, що, згідно з минулорічним моніторингом, більшість жителів тимчасово окупованих територій їздить на підконтрольну уряду України територію для оформлення документів, за іншими адміністративними послугами, медичним обслуговуванням. Крім того, люди здійснюють поїздки, пов’язані з навчанням своїх дітей. Частина жителів приїздить на відпочинок або з метою скористатися "безвізом" для подорожі за кордон.

"Анонімне анкетування дозволить вивчити, а потім проаналізувати проблеми, з якими стикаються жителі тимчасово окупованого Криму", - додав представник МінТОТ.

Він наголосив, що МінТОТ розробило відповідні анонімні анкети з метою вивчення громадської думки, визначення потреб мешканців тимчасово окупованих територій та підвищення якості надання адміністративних та інших видів послуг жителям окупованого Криму, які відвідують територію підконтрольну уряду України.

Як зазначається, ці анкети поширюються у підрозділах ДМС на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду в Донецькій і Луганській областях, також анкетування запроваджується і на КПВВ у Херсонській області (смт. Чаплинка, смт. Каланчак, м. Генічеськ) у спеціально облаштованих місцях для розміщення інформаційних матеріалів.



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