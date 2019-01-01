Украинский посол в Грузии Игорь Долгов оставил межпарламентской ассамблее при участии депутата российской Думы Сергея Гаврилова в Тбилиси в качестве временного протеста.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook экс-руководительница Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, передает УНН.

“Украинский посол Игорь Долгов в Грузии выступил против приезда в Грузию российского депутата коммуниста Сергея Гаврилова (он признает грузинскую и украинскую оккупацию), который присутствовал на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Он в знак протеста покинул съезд. Респект после. Позор правительству Грузии”, — написала Деканоидзе.

На вопрос, почему он оставил речь Гаврилова, украинский посол сказал: “Потому что я не хочу слушать Российскую Федерацию”, — приводит его цитату грузинское издание Rustavi.

Напомним, накануне визита Президента Украины Владимира Зеленского в Германию, который состоялся во вторник 18 июня, Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал не ставить под сомнение продолжение санкций против России. Острой критике подверг он высказывания политиков из партии СДПГ Штефана Вайля и Мануэлы Швезиг — назвав их действия “предательством украинского народа”.