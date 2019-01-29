Межгорное водохранилище в Крыму восстановят к 2024 году после пятилетнего простоя, специалисты разрабатывают схему по перехвату вод четырех горных рек для его наполнения.

Об этом сообщил журналистам гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает Объектив.

В апреле президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе. Решение проблемы важно и для развития экономики, и для повседневной жизни на полуострове.

"По рекам Салгир, Альма, Бельбек, Кача сбрасывается в паводковый период более 50 млн кубометров, нам хватит 35 млн кубометров. Выделены средства на проектные работы по перехвату в паводковый период этих вод и возобновлению деятельности Межгорного водохранилища", - сказал Баженов.

По его словам, Межгорное водохранилище до 2014 года снабжалось по системе Северо-Крымского канала, который до перекрытия Украиной более чем на 70% обеспечивал потребности региона в воде. В настоящее время оно не используется, оборудование пришло в негодность.

Баженов отметил, что в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя республике выделено 25 млрд рублей, которые будут использованы для проведения реконструкции водохранилища до 2024 года. В частности, будет проведена полная реконструкция основания водохранилища, углубление, гидроизоляция, замена изношенного магистрального трубопровода.

"Количество воды достаточно для заполнения водой из рек в паводковый период. Это порядка 35 млн куб. м. Этого хватит для гарантированного обеспечения в засушливые годы Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя", - уточнил Баженов.