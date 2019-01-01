Турция и Грузия намерены довести грузоперевозки железнодорожным транспортом до 500 тысяч тонн в год. Это предусматривает меморандум о сотрудничестве, подписанный между компанией TCDD Taşımacılık AŞ (дочерняя компания государственного железнодорожного оператора Турции) и грузинской «Логистика и терминалы» (дочерняя компания АО "Грузинская железная дорога").



Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу TCDD, меморандум подписан в Анкаре 17 июня в целях развития железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК), пишет Грузия Online.

Грузинская делегация в рамках визита в Турцию встретилась с генеральным директором "Турецких железных дорог" (TCDD) Али Ихсаном Уйгуном и главой TCDD Taşımacılık AŞ Эролом Арыканом. Стороны обсудили сотрудничество между железнодорожными компаниями Турции и Грузии.



По завершении встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий развитие БТК.



Подписи под документом поставили директор компании «Логистика и терминалы» Лаша Ахалбедашвили и глава управления по логистике TCDD Мехмет Алтынсой.



Железнодорожные компании обеих стран намерены развить стратегическое и экономическое сотрудничество с целью увеличения потенциала транзитных грузоперевозок. Это сотрудничество внесет вклад в развитие грузино-турецких связей.



Две компании подчеркнули намерение реализовать совместные проекты, направленные на развитие международных железнодорожных коридоров, погрузочных пунктов интермодальных терминалов и других инфраструктурных объектов.



Турция и Грузия также намерены довести грузоперевозки по БТК до одного миллиона тонн в год в ближайшей перспективе, а в среднесрочной - до трех-четырех миллионов тонн. Две страны рассматривают в перспективе возможность перехода на комбинированный маршрут грузоперевозок (ж/д+морской).