Адвокаты пытаются выяснить местонахождение политзаключенного Бекирова, которого увезли из СИЗО
|08:59 20.06.2019
|Крым
Родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал
Адвокаты и родные тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого сегодня увезли из СИЗО в больницу, не знают, где он находится.
Об этом сообщила жена активиста Гульнара Бекирова, передает Сегодня.
По ее словам, родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал.
Бекирова отметила, что в СИЗО Симферополя на данный момент ее мужа тоже нет.
Адвокаты пытаются выяснить местонахождение тяжелобольного активиста.
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