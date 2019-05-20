Родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал

Адвокаты и родные тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого сегодня увезли из СИЗО в больницу, не знают, где он находится.

Об этом сообщила жена активиста Гульнара Бекирова, передает Сегодня.

По ее словам, родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал.

Бекирова отметила, что в СИЗО Симферополя на данный момент ее мужа тоже нет.

Адвокаты пытаются выяснить местонахождение тяжелобольного активиста.