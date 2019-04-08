Украина осталась в черном списке Paris MoU

07:59 20.06.2019   Украина

Украина по итогам 2018 года осталась в черном списке в новом White, Grey & Black List Парижского меморандума о взаимопонимании государств флага (Paris MoU), который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства. Данные обнародованы на 52-м заседании Paris MoU Committee и на веб-сайте Paris MOU.

Обновленные списки WGB List государств флага вступят в силу 1 июля 2019 года. Решение по новым спискам было принято по результатам проверок за 2018 год. Составляя списки для каждого государства порта эксперты принимали во внимание общее количество задержаний судов за три года и результаты не менее чем 30 проверок за этот же период, передает Порты Украины.

Всего в этом году из 73 флагов в белый список с высокими показателями безопасности попало 41 государство, в серый —18 и в черный — 14.

В белый список поднялись Россия и Литва, а Саудовская Аравия, наоборот, опустилась в серый. Из черного списка в серый перешла Вануату, из серого в черный — Албания. Болгария больше в списках не значится, а Монголия вошла в черный, самый небезопасный.

Украина по итогам 2018 года осталась в черном списке WGB List, в который попала год назад. В этом году наша позиция ухудшилась с 61 до 66 места.

Новые списки флагов будут использоваться для расчета профиля риска судов во время их захода в порты Парижского меморандума. Как объяснили в Paris MoU, на флаги «серого списка» и «черного списка» будут распространяться более жесткие меры во время проведения проверок инспекторами контроля государства порта.



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