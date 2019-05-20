Следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17
|08:30 20.06.2019
|Россия
Голландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четверых подозреваемых в причастности к сбитию рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.
Об этом он сказал в Нидерландах на брифинге Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, передаёт УНН.
"На основании расследования JIT мы решили привлечь к ответственности 4 подозреваемых за сбитие рейса MH17… Сегодня мы выдадим 4 международных ордера на арест четырех подозреваемых, которых мы привлечем к ответственности. Они также будут помещены в национальный и международный список разыскиваемых лиц. Это Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко", - сказал он.
Он также призвал возможных свидетелей сообщить любую информацию, которая могла бы помочь следствию. Вестербеке заявил, что расследование продолжается.
Так, сегодня, 19 июня 2019 в 14:00 в Нидерландах начался брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования катастрофы MH17, впоследствии СБУ обнародует подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года.
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