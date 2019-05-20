Канада підтримала прокуратуру Нідерландів щодо винуватців катастрофи МН17

11:36 20.06.2019   Россия

Канада погодилася із висновками Національної прокуратури Нідерландів щодо чотирьох причетних до збиття Боїнгу 777 “Малазійських авіаліній”.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє Укрінформ.

“Канада підтримує  рішення офісу Національного прокурора Нідерландів щодо висунення підозр у збитті літака “Малазійських авіаліній” рейсу МН17, цивільного літака, що летів з Амстердама до Куала-Лумпуру 17 липня 2014 року. Канада засуджує цей жахливий вчинок, що забрав життя 298 осіб, у тому числі одного канадця”, - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що Канада також підтримує зусилля Спільної слідчої групи та має повну впевненість у системі правосуддя Нідерландів.

“Ми цінимо їх невтомні зусилля із досягнення справедливості для жертв і членів їх родин, що зміцнює заснований на правилах міжнародний порядок”, - наголосила глава МЗС Канади.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.



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