Польща готова приєднати газопровід на 2 тис. млрд куб. м до української газотранспортної системи в Германовицях.

Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, передає Укрінформ.

За словами представника польського уряду, країна готова в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях.

"Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям знадобиться термінова допомога, ми готові її надати", - заявив Наімський.

Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у ході зустрічі з делегацією США обговорив проект транспортування скрапленого природного газу з Польщі.

Нагадаємо, США просувають свій скраплений газ в Європу як альтернативу постачанню з Росії, яка дозволить знизити залежність від монополії "Газпрому". Водночас зріджений природний газ дорожчий через витрати на його транспортування.

Попри це, польська газова компанія PGNiG домовилася про контракт на придбання скрапленого газу в американської компанії Venture Global LNG. Згідно з договором, який діє до 2022 року, "Газпром" постачає до Польщі більшу частину від її потреб в "блакитному паливі".