Польща готова приєднати свій газопровід до української ГТС
|09:25 20.06.2019
|Украина
Польща готова приєднати газопровід на 2 тис. млрд куб. м до української газотранспортної системи в Германовицях.
Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, передає Укрінформ.
За словами представника польського уряду, країна готова в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях.
"Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям знадобиться термінова допомога, ми готові її надати", - заявив Наімський.
Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від України.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у ході зустрічі з делегацією США обговорив проект транспортування скрапленого природного газу з Польщі.
Нагадаємо, США просувають свій скраплений газ в Європу як альтернативу постачанню з Росії, яка дозволить знизити залежність від монополії "Газпрому". Водночас зріджений природний газ дорожчий через витрати на його транспортування.
Попри це, польська газова компанія PGNiG домовилася про контракт на придбання скрапленого газу в американської компанії Venture Global LNG. Згідно з договором, який діє до 2022 року, "Газпром" постачає до Польщі більшу частину від її потреб в "блакитному паливі".
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