В связи с жарой на Каспийской флотилии запретили работы на верхних палубах кораблей
|20:50 19.06.2019
|Россия
В связи с установившейся высокой температурой окружающего воздуха и введением особого противопожарного режима в Астраханской области и Республике Дагестан, командование Каспийской флотилии принимает дополнительные меры по защите военнослужащих от перегрева, получения тепловых и солнечных ударов, предотвращению пожаров на военных объектах.
Личный состав КФл полностью обеспечен флягами с запасом кипяченой воды, на камбузах кораблей и в столовых воинских частей выставлены баки с питьевой водой, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также запрещены длительные построения личного состава на открытом воздухе и работы на верхних палубах кораблей, полевые занятия во второй половине дня.
В кубриках, коридорах кораблей и казармах все системы охлаждения и вентиляции задействованы на полную мощность. Двери, люки и горловины наружного корпуса кораблей находятся в закрытых положениях.
Специалисты медицинской службы в усиленном режиме проводят мониторинг и осмотр личного состава на предмет выявления начальных стадий перегрева организма, с военнослужащими и командирами всех уровней проведены методические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от теплового удара.
Подразделения противопожарных служб соединений и воинских частей КФл переведены на усиленный режим службы, с личным составом пожарных команд проведены дополнительные инструктажи, отработаны противопожарные тренировки.
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Источник: ВМФ приступил к созданию ТТЗ на атомный авианосец
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