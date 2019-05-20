В связи с установившейся высокой температурой окружающего воздуха и введением особого противопожарного режима в Астраханской области и Республике Дагестан, командование Каспийской флотилии принимает дополнительные меры по защите военнослужащих от перегрева, получения тепловых и солнечных ударов, предотвращению пожаров на военных объектах.

Личный состав КФл полностью обеспечен флягами с запасом кипяченой воды, на камбузах кораблей и в столовых воинских частей выставлены баки с питьевой водой, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также запрещены длительные построения личного состава на открытом воздухе и работы на верхних палубах кораблей, полевые занятия во второй половине дня.

В кубриках, коридорах кораблей и казармах все системы охлаждения и вентиляции задействованы на полную мощность. Двери, люки и горловины наружного корпуса кораблей находятся в закрытых положениях.

Специалисты медицинской службы в усиленном режиме проводят мониторинг и осмотр личного состава на предмет выявления начальных стадий перегрева организма, с военнослужащими и командирами всех уровней проведены методические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от теплового удара.

Подразделения противопожарных служб соединений и воинских частей КФл переведены на усиленный режим службы, с личным составом пожарных команд проведены дополнительные инструктажи, отработаны противопожарные тренировки.