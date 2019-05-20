Помощник российского президента займется развитием яхтинга в оккупированном Крыму

20:30 19.06.2019   Крым

Помощник президента России Игорь Левитин возглавил рабочую группу по развитию яхтинга в аннексированном Крыму. 

Решение о создании группы было принято сегодня, 19 июня, на заседании Морской коллегии при правительстве РФ в оккупированном Севастополе, сообщает Крыминформ

По словам т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова, развитие яхтинга на полуострове поможет загрузить судостроительные предприятия.

«Создана при Морской коллегии рабочая группа. Координирует деятельность по яхтенному спорту и по развитию вообще яхтинга в Республике Крым и Севастополе. В том числе это даёт возможность загрузки гражданскими заказами наших крымских предприятий. Рабочую группу будет координировать Игорь Левитин», – сообщил журналистам Аксенов.

По словам "главы Крыма", до 1 июля рабочая группа должна представить конкретные предложения. «Есть поручение президента. Мы договорились, до 1 июля должны быть направлены все предложения в правительство РФ. Мы (республиканские власти) тоже участвуем в составлении этих рекомендаций и планов. Ну и дальше это повлияет на загрузку наших предприятий», –сказал Аксенов.

«Сейчас речь идет в общем – оборудование яхтенных марин, создание условий для яхтинга. Если будут заходить суда, то это будет судоремонт, обслуживание на месте. Это новые возможности для наших предприятий», – считает "глава" оккупированного Крыма.

На Морской коллегии в Севастополе под председательством вице-премьера российского правительства Юрия Борисова сегодня также обсудили вопросы обеспечения безопасности на море, загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированных Крыма и Севастополя.



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