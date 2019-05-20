ЮВО: Железнодорожники подняты по тревоге для восстановления железной дороги после "артудара"
|20:10 19.06.2019
|Россия
В Волгограде железнодорожное соединение Южного военного округа приведено в высшую степень боевой готовности для проведения тактико-специального учения на местности по восстановлению участка железной дороги, разрушенного после массированного артиллерийского удара условного противника.
Подразделения бригады были подняты по тревоге и совершили марш общей протяженностью свыше 30 километров на штатной технике в район поврежденного условным противником участка железнодорожного полотна. В ходе марша командиры подразделений отработали задачи противовоздушной обороны, преодоления зараженных участков местности, а также материально-технического обеспечения в полевых условиях, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В районе выполнения задач военнослужащие, используя специальную гусеничную технику железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановили около 1,5 км поврежденного железнодорожного пути, выполнили поиск минных заграждений, провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку на участке строительства.
В целях создания условий, максимально приближенных к боевым, работу военным железнодорожникам осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, роль которых исполнили военнослужащие разведывательного подразделения ЮВО.
Всего в учении было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г и железнодорожные краны КЖ-562.
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