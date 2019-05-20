Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к боевому слаживанию в составе взводов
|19:50 19.06.2019
|Дагестан республика
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к полевым занятиям по боевому слаживанию взводов на территории военного полигона Республики Дагестан.
Для проведения занятий в составе взводов создана сложная тактическая обстановка, максимально приближенная к боевой, морские пехотинцы КФл используют различные средства имитации, моделирующие действия условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Подразделения морпехов совершают марши на бронетранспортерах БТР-82А с последующим развертыванием на необорудованном побережье, подготовкой противодесантной обороны, а также отражением высадки морского десанта условного противника.
Кроме того, командиры взводов совершенствуют методы организации различных видов боя, учатся действовать нешаблонно, обманывать противника и достигать эффекта внезапности.
Основная цель слаживания в составе взводов – подготовка личного состава к ведению боевых действий с учетом специфики предназначения морской пехоты, климатических особенностей и рельефа местности.
В занятиях по боевому слаживанию взводов принимает участие более 500 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл.
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