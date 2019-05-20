Після 30-хвилинного обстеження в кардіології окупанти повернули Бекірова в СІЗО

19:30 19.06.2019   Крым

В окупованому Криму арештованого окупантами жителя Херсонської області Едема Бекірова після 30-хвилинного обстеження в кардіології сімферопольської міськлікарні знову повернули в СІЗО.

Про це "Крим.Реаліі" повідомив  адвокат Ісляма Веліляєва, передає Укрінформ.

"В'язня в Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого ФСБ Росії в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, вивозили з СІЗО в 6-у міську лікарню Сімферополя для медобстеження, яке тривало 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Веліляєва, його підзахисному "зробили кардіограму, протримали 30 хвилин в кардіологічному відділенні 6-ї міськлікарні Сімферополя і відвезли назад до медсанчастини СІЗО».

Адвокат вважає, що адміністрація слідчого ізолятора таким чином відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.

«Швидше за все, це була консультація лікарів, за підсумками якої буде висновок, що він здоровий як бик і може в подальшому утримуватися під вартою в медсанчастині СІЗО. Швидше за все, їм потрібно формальний медичний висновок для відповіді в ЄСПЛ », - вважає адвокат.

Веліляєв зазначив, що інший адвокат Бекірова Олексій Ладін намір відвідати його в СІЗО 20 червня.

Нагадаєм, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу. У середу Бекирова, за інформацією його дочки, вивезли в одну з сімферопольських лікарень.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ під час перетину адмінграніци в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 г. Його обвинувачують за ч.2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, його основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч.2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.



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