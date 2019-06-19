Росія має намір повернутися до ПАРЄ

18:50 19.06.2019   Россия

Росія має намір повернутися до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи на літній сесії за умови ухвалення резолюції, яка "вбиває" санкційний механізм/

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

У середу, 19 червня, Рада російської Думи затвердила склад думської частини делегації Федеральних зборів в ПАРЄ. До неї увійшли 22 людини – 14 депутатів "Єдиної Росії", по 3 депутати від ЛДПР і КПРФ, 2 - від "Справедливої Росії". Загалом російську делегацію складають 36 депутатів – решту ще має затвердити Рада Федерації.  

За словами глави комітету нижньої палати з міжнародних справ Леоніда Слуцького, заявку на підтвердження повноважень російської делегації буде подано лише за умови позитивного голосування за резолюцію, яка обмежує санкційний механізм у ПАРЄ. Як повідомляла ЄвроПравда, документ розглянуть у ПАРЄ у понеділок 24 червня.

"Якщо рекомендації регламентного комітету будуть прийняті без вилучень, отже, буде введена заборона на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть в зал засідань Палацу Ради Європи", - заявив Слуцький.

Перший віцеспікер нижньої палати парламенту Іван Мельников підтвердив, що Рада Держдуми затвердила текст заявки на підтвердження повноважень російської делегації для участі в літній сесії ПАРЄ, але подаватимуть документи лише після зміни регламенту ПАРЄ.



Ще на цю тему:

18:15 13.06.2019
Россия грозит выходом из ПАСЕ в случае изъятия полномочий делегации
20:15 12.06.2019
Експерти з Німеччини і Франції закликали ПАРЄ не голосувати за повернення права голосу РФ
19:45 03.06.2019
Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що веде до повернення делегації РФ
18:31 17.05.2019
Голови МЗС Ради Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії
15:41 08.04.2019
ПАРЄ збирає екстрені дебати про можливість повернення росіян в асамблею
10:25 01.04.2019
У Меркель заявили про спроби Росії дестабілізувати ЄС
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
09:01 18.01.2019
Арьєв: Рада Європи не піддалася на російський шантаж
10:21 16.01.2019
Росія відмовляється повертатися в ПАРЄ
14:15 04.04.2018
Reuters узнало о планах ЕС закрыть громкое дело против "Газпрома"
16:52 30.06.2017
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
16:18 24.04.2017
Скандал в ПАСЕ: союзник РФ Аграмунт теряет поддержку в ассамблее
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 19.06.2019
ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии прибыли около 300 новых военных специалистов
16:20 19.06.2019
ЮВО: Танкисты военной базы в Абхазии проходят подготовку в виртуальном боевом пространстве
18:20 18.06.2019
ЮВО: Летом на российской военной базе в Абхазии проведут более 150 тактических и тактико-специальных учений
18:00 18.06.2019
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии используют собак для поиска взрывоопасных предметов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:59 19.06.2019
В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции
20:50 18.06.2019
У Молдові на жовтень призначили місцеві вибори
08:29 18.06.2019
Новые власти Молдовы решили взяться за предшественников
19:25 16.06.2019
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 19.06.2019
ЮВО: Железнодорожники подняты по тревоге для восстановления железной дороги после "артудара"
19:50 19.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к боевому слаживанию в составе взводов
18:50 19.06.2019
Росія має намір повернутися до ПАРЄ
18:20 19.06.2019
ЮВО: Зенитчики отразили атаку боевых дронов условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
20:00 16.06.2019
Глава міноборони Румунії: Ми розглядаємося як потенційна ціль для наступу РФ
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
08:22 19.06.2019
МИД Турции: Членство в ЕС остается стратегической целью страны
18:50 18.06.2019
Турция и Греция обсудят сотрудничество в Эгейском регионе
14:00 18.06.2019
ЄС може заморозити переговори про митний союз з Туреччиною - ЗМІ
10:33 18.06.2019
США предупреждают о санкциях против Турции за размещение систем С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 19.06.2019
Помощник российского президента займется развитием яхтинга в оккупированном Крыму
20:20 19.06.2019
ЮВО: Армейская авиация перебазировалась на аэродромы на Кубани и оккупированного Крыма
20:00 19.06.2019
В оккупированном Крыму признали проблемы загрузки оборонных предприятий
19:40 19.06.2019
Оккупанты заявляют о "возрождении подводных сил Черноморского флота"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд