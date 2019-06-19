Росія має намір повернутися до ПАРЄ
|18:50 19.06.2019
|Россия
Росія має намір повернутися до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи на літній сесії за умови ухвалення резолюції, яка "вбиває" санкційний механізм/
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.
У середу, 19 червня, Рада російської Думи затвердила склад думської частини делегації Федеральних зборів в ПАРЄ. До неї увійшли 22 людини – 14 депутатів "Єдиної Росії", по 3 депутати від ЛДПР і КПРФ, 2 - від "Справедливої Росії". Загалом російську делегацію складають 36 депутатів – решту ще має затвердити Рада Федерації.
За словами глави комітету нижньої палати з міжнародних справ Леоніда Слуцького, заявку на підтвердження повноважень російської делегації буде подано лише за умови позитивного голосування за резолюцію, яка обмежує санкційний механізм у ПАРЄ. Як повідомляла ЄвроПравда, документ розглянуть у ПАРЄ у понеділок 24 червня.
"Якщо рекомендації регламентного комітету будуть прийняті без вилучень, отже, буде введена заборона на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть в зал засідань Палацу Ради Європи", - заявив Слуцький.
Перший віцеспікер нижньої палати парламенту Іван Мельников підтвердив, що Рада Держдуми затвердила текст заявки на підтвердження повноважень російської делегації для участі в літній сесії ПАРЄ, але подаватимуть документи лише після зміни регламенту ПАРЄ.
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