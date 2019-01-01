Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
|20:40 19.06.2019
|Румыния
У оппозиции в парламенте Румынии не хватило голосов для вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов во главе с Виорикой Дэнчилэ.
Как сообщило румынское государственной ИА Agerpres, за отставку проголосовали 200 депутатов при необходимых 233, пишет REGNUM.
Оппозиция хотела отстранить от власти правительство, созданное Социал-демократической партией при участии Альянса либералов и демократов. Они обвиняют правящую коалицию в коррупции и покушении на независимость правосудия.
Ранее лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий.
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