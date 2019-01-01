У оппозиции в парламенте Румынии не хватило голосов для вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов во главе с Виорикой Дэнчилэ.

Как сообщило румынское государственной ИА Agerpres, за отставку проголосовали 200 депутатов при необходимых 233, пишет REGNUM.

Оппозиция хотела отстранить от власти правительство, созданное Социал-демократической партией при участии Альянса либералов и демократов. Они обвиняют правящую коалицию в коррупции и покушении на независимость правосудия.

Ранее лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий.