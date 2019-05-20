Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» Южного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе командно-штабного учения с 4-й армией ВВС и ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В ходе активной фазы учения с боевой стрельбой зенитчики выполнили захват, сопровождение и боевые пуски по целям. Налет условного противника для ЗРК С-300 имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени «Кабан» и «Фаворит», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полёта реальных крылатых ракет, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Панцирь-С» уничтожили воздушные цели Е-95, имитирующие дозвуковые малоразмерные дистанционно пилотируемые летательные аппараты.

Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили более 20 целей, выполнив одиночные и групповые пуски ракет.

Ранее, зенитные подразделения частей противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Ростовской области и на Кубани, совершили марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации на авиационный полигон Ашулук Астраханской области для выполнения учебно-боевых пусков ракет комплексами С-300 и «Панцирь-С1».

В учении приняли участие более 300 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц техники ракетного полка ЮВО.

Как сообщалось, зенитчики ЮВО отразили атаку боевых дронов условного противника.