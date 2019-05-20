Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации авиационных соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье совершили перелеты на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и оккупированном Крыму.

Перелеты совершены в рамках командно-штабного учения (КШУ) с объединением ВВС и ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения экипажи отработали задачи вывода аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника с выполнением нормативов по отражению ракетных ударов и перелетом на оперативные аэродромы.

Затем группировка авиации нанесла ответный встречный авиационный удар с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму.

Всего в КШУ с армией ВВС и ПВО ЮВО, которое продлится до конца недели, задействовано около 70 самолетов, в том числе Су-27СМ3, Су-30М2, Су-34 и Су-24М, Су-25СМ3, а также около 30 вертолетов армейской авиации Ми-8АМШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35.