В оккупированном Крыму признали проблемы загрузки оборонных предприятий
|20:00 19.06.2019
|Крым
В вопросе загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированных Крыма и Севастополя «остаются нерешенные проблемы».
Об этом сегодня, 19 июня, заявил вице-премьер российского правительства, курирующий ОПК, Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе, передает Крыминформ.
«Остаются нерешенные проблемы. Планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года», – сообщил вице-премьер.
По словам Борисова, ранее Морская коллегия поручала разработать комплекс мер по продвижению гражданской продукции предприятий ОПК.
«По мнению минпромторга, продуктовый портфель по диверсификации ОПК может включать газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда», – сказал он.
Для выявления проблемных вопросов в организации ОПК оккупированного Крыма минпромторгом проводится еженедельный мониторинг.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что оккупационные власти разработали ряд предложений для решений проблемных вопросов в сфере ОПК. «Эти вопросы для нас жизненно важны. Это касается и загрузки крымских предприятий, и вопросов повышения обороноспособности страны в части мер по повышению боеспособности Черноморского флота. Мы подготовили ряд предложений, – сказал Аксенов. – Наши промышленники также предложения сформировали. Я подготовил ряд обращений. Я буду просить, чтобы эти предложения были внесены в протокол совещания».
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