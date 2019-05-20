В вопросе загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированных Крыма и Севастополя «остаются нерешенные проблемы».

Об этом сегодня, 19 июня, заявил вице-премьер российского правительства, курирующий ОПК, Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе, передает Крыминформ.

«Остаются нерешенные проблемы. Планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года», – сообщил вице-премьер.

По словам Борисова, ранее Морская коллегия поручала разработать комплекс мер по продвижению гражданской продукции предприятий ОПК.

«По мнению минпромторга, продуктовый портфель по диверсификации ОПК может включать газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда», – сказал он.

Для выявления проблемных вопросов в организации ОПК оккупированного Крыма минпромторгом проводится еженедельный мониторинг.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что оккупационные власти разработали ряд предложений для решений проблемных вопросов в сфере ОПК. «Эти вопросы для нас жизненно важны. Это касается и загрузки крымских предприятий, и вопросов повышения обороноспособности страны в части мер по повышению боеспособности Черноморского флота. Мы подготовили ряд предложений, – сказал Аксенов. – Наши промышленники также предложения сформировали. Я подготовил ряд обращений. Я буду просить, чтобы эти предложения были внесены в протокол совещания».